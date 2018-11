Morto in rogo casa, folla ai funerali

(ANSA) - CASALMAGGIORE (CREMONA), 28 NOV - Si sono svolti oggi pomeriggio, nel Duomo di Casalmaggiore, i funerali di Marco Zani, l'11enne morto nel rogo della casa di Sabbioneta appiccato dal padre Gianfranco per vendetta contro la moglie che lo stava lasciando. Una folla commossa, tra cui i compagni di classe della 1° B della scuola media Dotti, ha dato l'ultimo saluto al piccolo.

In chiesa i gonfaloni listati a lutto dei due Comuni, Casalmaggiore e Sabbioneta, accompagnati dal vicesindaco Giovanni Leoni e dal sindaco Aldo Vincenzi. Il parroco don Claudio Rubagotti, all'omelia, ha letto una lettera scritta dai compagni di scuola a Marco. All'uscita dal Duomo la bara bianca è stata salutata da un applauso, mentre la madre Silvia, provata dal dolore, è uscita da una porta laterale per evitare la folla.

Il feretro di Marco è stato tumulato nel cimitero di Casalmaggiore.