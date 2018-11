Droga: Real Bodies, 17 mila gli studenti

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Circa 17.000 studenti, pari a 731 comitive scolastiche di ogni ordine e grado, hanno prenotato la visita all'expo di anatomia 'Real Bodies, oltre il corpo umano', in mostra a Milano fino al prossimo gennaio.

A far scegliere l'esposizione fra le tante motivazioni la più importante - spiegano gli organizzatori - è stata "il valore educativo su temi fondamentali, soprattutto sul delicato problema delle dipendenze da alcool, fumo e droghe, informazioni irrinunciabili se vogliamo proteggere i nostri ragazzi da queste minacce". Una spiegazione sulla quale è concorde anche il 54% dei 980 visitatori over 30 che hanno risposto a un sondaggio all'uscita sul perché consigliare la visita ai propri figli e nipoti. La sezione dedicata alle dipendenze, curata dal generale dei carabinieri Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, espone le principali tipologie di stupefacenti smerciate sul mercato italiano della droga, mostrando al pubblico le quantità che scatenano l'overdose dopo l'assunzione.