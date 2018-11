Studenti vogliono ora in più di diritto

(ANSA) - PAVIA, 27 NOV - Gli studenti del liceo economico-sociale "Adelaide Cairoli" di Pavia hanno chiesto di poter inserire un'ora in più nel loro orario settimanale, per poter approfondire meglio le materie di diritto ed economia e prepararsi su "Cittadinanza e Costituzione", materia che verrà richiesta per la prima volta nel nuovo esame di maturità.

La richiesta, presentata dai rappresentanti degli studenti, verrà accolta e sarà deliberata dal consiglio d'istituto.

Il progetto prevede un'ora in più di diritto in prima e un'ora in più di economia in seconda, con l'attenzione che verrà riservata, soprattutto, sull'economia finanziaria.

Inoltre, dal prossimo anno scolastico si aggiungerà un'ora in più di diritto ed economia per gli studenti del liceo linguistico (che è inserito nell'istituto "Adelaide Cairoli") e anche per le quinte dei licei di scienze umane ed economico-sociale (gli altri due licei dell'istituto).