Manovra, Di Maio: 'Meno deficit non importante, contano le misure'

Il governo continua la trattativa con Bruxelles sulla manovra e dopo le aperture di ieri seguite alla cena di Tria e Conte a Bruxelles stasera ci sarà un nuovo vertice di governo. E la maggioranza sembra disponibile, come ha sottolineato anche Matteo Salvini a intervenire sui "decimali" a patto di non toccare le misure di riforma essenziali per il governo giallo-verde. "Non parlo di decimali. È importante avere le relazioni tecniche per valutare esattamente l'impatto economico delle riforme come ho già detto quando ero a Bruxelles. Avremo a quel punto l'esatto impatto economico di queste misure, precise all'euro e potremmo allora valutare di tornare a Bruxelles e e continuare il negoziato", dice il premier Giuseppe Conte a margine di un convegno organizzato a Roma da Poste e Anci.

"Come abbiamo detto - dice anche Luigi Di Maio a Radio Radicale - il tema non sono i numeri ma i cittadini, gli obiettivi che ci siamo dati: quota 100 e il reddito di cittadinanza e i rimborsi ai truffati per le banche e il pacchetto imprese, sono misure da cui non possiamo prescindere". "Se poi all'interno della contrattazione deve diminuire il deficit non è impartante, importante che non sia abbassi la platea che riceve quelle misure".

"No, noi applichiamo il buonsenso e la concretezza, che non si attacca allo 0,1 in più o in meno. E' una manovra che si fonda sul diritto al lavoro, il diritto alla pensione, il diritto alla salute e la riduzione fiscale. E quindi se a Bruxelles pensano di tenere in ostaggio il governo o sessanta milioni di italiani su uno zero virgola, siamo disponibilissimi a togliergli qualunque alibi", dice il vicepremier Matteo Salvini al Gr1 a chi gli chiede se il governo stia ammorbidendo la linea con l'Europa.

"Positivo ma non entro nel merito dei numeri", ha ribadito poi a Montecitorio a chi gli chiede che feedback abbia dall'incontro tra Juncker e il premier Giuseppe Conte.