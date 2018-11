Casamonica: Salvini su ruspa, giù villa

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Caschetto in testa, il ministro dell'Interno Matteo Salvini è salito sulla ruspa dell'Esercito che poi ha cominciato ad abbattere la villa abusiva dei Casamonica alla Romanina, a Roma. "Ma - ha rassicurato il ministro - non la guidiamo né io né Zingaretti la ruspa, anche se confesso che regolarmente prove di guida le ho fatte sia in montagna che in pianura e quindi ho una seconda professione come demolitore". "Sono felice che il ministro sia qui. Non c'è in corso una battaglia politica ma l'impegno dello Stato a riportare legalità", ha detto Zingaretti spiegando, poi, che sul luogo dove si trova la villa di cui oggi è iniziata la demolizione sorgerà entro l'estate un parco pubblico e una biblioteca di quartiere. "E' un manufatto enorme di mille metri quadrati abusivo - ha spiegato - era impossibile lasciarlo in piedi" e ci vorranno quattro/cinque settimane per demolire tutto e togliere le macerie.