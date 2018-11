14enne precipita dal sesto piano e muore

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Una ragazza di 14 anni è morta dopo essere precipitata dalla sua abitazione al sesto piano di un palazzo in zona Ostiense a Roma. Dalle primissime informazioni, sembra che i genitori abbiano detto di non essersi accorti di nulla perché stavano dormendo. Al momento l'ipotesi più accreditata tra gli investigatori è quella del suicidio ma non si esclude neanche la possibilità di un incidente. A quanto ricostruito, la ragazzina è finita giù dal balcone e quando è stata trovata aveva il cellulare in mano. A dare l'allarme intorno alle 9.30 un cittadino che si è accorto dell'accaduto.

Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia. Tra le ipotesi al vaglio il gesto volontario, magari dopo aver ricevuto un messaggio sgradito, o la caduta accidentale durante un selfie estremo.