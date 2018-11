Violenza donne: Museo Civico si illumina

(ANSA) - TRENTO, 24 NOV - Con una significativa installazione luminosa sulla facciata della sede di Palazzo Parolari, la Fondazione Museo Civico di Rovereto intende lanciare un messaggio forte, "nella convinzione che sia responsabilità di tutte le istituzioni culturali, in particolare quelle che si occupano di formazione dei giovani, promuovere quotidianamente l'educazione alla differenza e al rispetto, contro tutte le discriminazioni di genere, in tutti gli ambienti - familiari, scolastici e professionali - discriminazioni che sono l'humus sul quale la violenza cresce e del quale si alimenta", come si legge in una nota.

"Crediamo che un'azione simbolica come una grande proiezione sulla facciata di un luogo di riferimento della cultura e della vita di Rovereto come il Museo Civico - commenta la direttrice della Fondazione, Alessandra Cattoi - possa contribuire a sensibilizzare e far riflettere tutti rispetto a questi fondamentali temi".