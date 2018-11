Violenza donne, 170 arresti in 2018

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Sono 170 gli uomini arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Milano dall'inizio dell'anno per maltrattamenti e stalking nei confronti delle donne. Altri 104 quelli denunciati. Sono i dati diffusi dai militari in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne prevista per il 25 novembre. Dati preoccupanti, circa un arresto ogni due giorni, che è comunque molto inferiore al numero delle violenze consumate quotidianamente e che restano nell'ombra. Ci sono poi picchi come quello dell'ultima settimana, in cui i carabinieri hanno arrestato 6 persone e ne hanno denunciate altre 3. Il confronto rispetto allo scorso anno risulta quasi identico per gli arresti (178 nel 2017 fino a novembre) ma segna un notevole aumento per i denunciati (61 nel 2017 fino a novembre). Le denunce non corrispondono alle segnalazioni o alle querele arrivate in caserma, che talvolta vengono ritirate dalle vittime per timore di ripercussioni o sotto minaccia dell'aggressore.