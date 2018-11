Ubriaco a guida si addormenta al casello

(ANSA) - IVREA (TORINO), 24 NOV - La polizia stradale di Torino ha denunciato un 26enne di Montalto Dora che questa notte si è addormentato al casello di Ivrea mentre tentava di pagare il pedaggio in uscita dall'autostrada A5 Torino-Aosta. Il ragazzo era completamente ubriaco ed è rimasto fermo alla barriera con il motore acceso. Lo hanno svegliato gli agenti della polizia stradale, allertati dal personale di Ativa, la società che gestisce quel tratto di autostrada. Per il 26enne, a bordo di un pick-up Nissan, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.