Svastiche e scritte contro prof a Roma

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Scritte ingiuriose contro un professore "impegnato per l'affermazione dei valori della Costituzione e dell'antifascismo" sono apparse ieri sui muri del Liceo Montale nel quartiere Portuense a Roma, corredate da svastiche. A denunciarlo in una nota è l'Associazione nazionale partigiani di Roma ricordando come "il professor Andrea Barbetti, presidente della Sezione Anpi Marconi 'Ragazze della Resistenza', autorevole componente della Commissione provinciale scuola e del direttivo dell'Anpi di Roma", nella scuola è "impegnato per l'affermazione dei valori della Costituzione e dell' antifascismo. Non si tratta certo di una ragazzata, ma di un tentativo consapevole e cosciente di intimidazione".

Sull'episodio indaga la Digos. Non si esclude alcuna ipotesi compreso che possa trattarsi del gesto di qualche ragazzino.

Solidarietà al docente e condanna dell'accaduto sono state espresse dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.