Spariti 26mln risarcimenti soldati

(ANSA) - TRIESTE, 24 NOV - "Studieremo e analizzeremo la possibilità di ricorrere alla Corte europea". Lo ha annunciato l'avvocatessa Grazia Crassini Bernot che, insieme con il padre, Livio, ha assistito il nutrito gruppo di reduci italiani che vennero fatti prigionieri nel '43 e inviati negli Stati Uniti per diventare forza lavoro volontaria. Gruppo che aveva presentato un ricorso per ottenere i risarcimenti pagati dagli Usa e che loro sostengono di non aver mai ricevuto, che la Cassazione un paio di giorni fa ha rigettato. Non una cifra qualunque: 26 milioni di dollari che gli americani consegnarono all'Italia nel '48 come primo pagamento sulle somme dovute e di cui si sono perse le tracce.