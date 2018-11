Il cantante Michele Bravi è rimasto coinvolto, l'altro ieri a Milano, in un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna in sella ad un ciclomotore. Ne dà notizia lo stesso vincitore della 7/a edizione di X-Factor attraverso il suo legale Manuel Gabrielli. Bravi confida "nell'esimio lavoro della magistratura, nei confronti della quale nutre il massimo rispetto, per la determinazione delle responsabilità nel sinistro" ed esprime "profondo dolore per quanto accaduto".