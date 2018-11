Incidente alla Cogne, colonna di fumo

(ANSA) - AOSTA, 24 NOV - Un incidente industriale nel reparto 'Colata continua' dello stabilimento della Cogne acciai speciali ha provocato un'alta colonna di fumo sopra Aosta. Secondo quanto comunicato dall'azienda, si è rotto un pistone ed è in corso lo scarico dell'acciaio fuso in una fossa di emergenza. Non risultano persone coinvolte nell'incidente nè sono state interessate le sostanze pericolose (a partire dai container di acido fluoridrico) che si trovano nello stabilimento.