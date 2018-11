Brexit: May a Bruxelles per colloqui e summit

(ANSA-AP) - BRUXELLES - 24 NOV - La premier britannica, Theresa May, è diretta a Bruxelles per il summit Ue di domani dove i 27 leader saranno chiamati a dare il loro endorsement politico in vista del 29 marzo 2019, data dell'addio di Londra dall'Unione europea. Stasera sono previsti colloqui con il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, e con il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk. L'auspicio della May è quello di rientrare in Gran Bretagna domenica sera con l'appoggio pieno sulle condizioni per l'uscita. L'unico nodo rimasto è quello sullo status futuro di Gibilterra, contesa da quasi tre secoli da Londra e Madrid, e per la quale il premier spagnolo Pedro Sanchez minaccia il veto sull'intesa tra Bruxelles e Londra.(ANSA-AP).