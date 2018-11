Bravi coinvolto in incidente mortale

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Il cantante Michele Bravi è rimasto coinvolto a Milano in un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna in sella ad un ciclomotore. Lo stesso vincitore della 7/a edizione di X-Factor attraverso il suo legale, Manuel Gabrielli, ha detto di confidare "nell'esimio lavoro della magistratura, nei confronti della quale nutre il massimo rispetto, per la determinazione delle responsabilità nel sinistro" ed esprime "profondo dolore per quanto accaduto". La vittima è una 58enne. L'incidente è avvenuto attorno alle 19.50 di giovedì: secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, la motociclista era su una Kawasaki quando si è trovata davanti una Bmw che stava effettuando la manovra. Il giovane si è fermato per prestare i primi soccorsi, la donna è stata trasportata all'ospedale San Carlo dove è stato dichiarato il decesso. Il cantante ha annullato i concerti delle 17 e delle 21 del 25 novembre al Teatro Principe di Milano e quella delle 21 di mercoledì 28 novembre al Largo Venue di Roma.