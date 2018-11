Bersaglieri,raduno nazionale '21 a Cuneo

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Il raduno nazionale dei bersaglieri torna in Piemonte. Il Consiglio nazionale riunitosi oggi a Roma ha assegnato l'organizzazione dell'edizione del 2021 a Cuneo, che all'unanimità è stata preferita alle altre due candidate, La Spezia e Trieste. "C'è un filo rosso che lega da sempre la storia di Cuneo e dei bersaglieri, siamo molto contenti di questa assegnazione", commenta il sindaco Federico Borgna di rientro da Roma.

"Cuneo ha ospitato il primo reggimento dei bersaglieri e il cappello piumato è chiamato in gergo vaira in onore di Giuseppe Vayra, cuneese che per primo vestì la divisa del corpo", ricorda il primo cittadino. "Il raduno del 2021 sarà una bella occasione per riannodare questo filo rosso - prosegue Borgna - oltre che una vetrina per la nostra città e speriamo anche per i bersaglieri. Giorni di festa che attireranno a Cuneo decine di migliaia di persone".

Nel 2021 saranno passati sette anni dall'ultimo raduno nazionale ospitato in Piemonte, nel 2014 ad Asti.