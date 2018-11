Casamonica:no rafforzamento scorta Raggi

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Al momento non ci sarebbe un rafforzamento della scorta della sindaca di Roma Virginia Raggi.

Lo si apprende da fonti della Questura. Finora non risulterebbero, infatti, denunce presentate da Raggi su eventuali minacce ricevute in questi giorni dai Casamonica dopo lo sgombero e la demolizione di alcune villette abusive al Quadraro.