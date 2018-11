Casamonica: vigili aggrediti, 2 arresti

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - E' di due arresti e un denuncia il bilancio dei disordini di ieri pomeriggio in via del Quadraro a Roma quando alcuni degli sgomberati delle ville abusive dei Casamonica hanno tentato di forzare l'area di sicurezza e aggredito gli agenti della polizia locale.

I tre sono stati fermati subito dai vigili. Gli arrestati, secondo quanto si è appreso, sono accusati di resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e blocco stradale. In mattinata dovrebbe svolgersi il processo per direttissima.