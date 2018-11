Auto guasta, donna muore travolta

(ANSA) - CHIANCIANO TERME (SIENA), 23 NOV - Tragico incidente a Chianciano Terme (Siena). Una donna di 48 anni, per cause in corso di accertamento, è morta investita dall'auto di famiglia, in panne, che l'ha schiacciata contro un muretto. L'incidente è avvenuto nel parcheggio dell'abitazione della donna intorno alle 11.30. Il marito ha accusato un malore ed è stato trasportato all'ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Montepulciano e la polizia municipale.