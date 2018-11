Gdf Trento smantella filiera del falso

(ANSA) - BOLZANO, 22 NOV - La Guardia di finanza di Trento ha denunciato 36 persone e, su delega della procura di Rovereto, eseguito undici ordinanze di custodia cautelare a livello nazionale, sei in carcere e cinque ai domiciliari, con decine di perquisizioni locali e sequestri, impiegando oltre cento militari delle Fiamme gialle in tutta Italia.

L'operazione a contrasto della contraffazione dei marchi a tutela del "Made in Italy" denominata "Agorà", eseguita dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Trento, è stata condotta in collaborazione con i comandi del corpo di altre venti province d'Italia. I dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa, convocata per le 10.30 al comando provinciale della Guardia di finanza.