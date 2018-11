Attacco hacker a uffici giudiziari, aperta inchiesta

La Procura di Roma ha aperto una indagine in merito all'attacco hacker su vasta scala che nei giorni scorsi ha interessato uffici giudiziari in Italia e in particolare le Corti d'Appello. Nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Antonello Racanelli, si ipotizza il reato di accesso abusivo al sistema informatico. I pm hanno delegato le indagini agli specialisti del Cnaipic della polizia Postale.