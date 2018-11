Stop a piazze dello spaccio, ok a direttiva antidroga

Via alla direttiva antidroga, per la prevenzione e il contrasto alla vendita di stupefacenti. Gli obiettivi sono il potenziamento dell'attività di controllo del territorio, in particolare nelle cosiddette "piazze dello spaccio", il miglioramento del coordinamento delle Forze di Polizia e la velocizzazione delle espulsione dei clandestini-spacciatori. "Vogliamo ridare ai cittadini perbene le troppe zone d'Italia ostaggio di spacciatori e balordi. È solo l'inizio" commenta il ministro dell'Interno Matteo Salvini.