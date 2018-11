Ragazzino torturato, dubbi sul movente

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Proseguono a ritmo serrato le indagini della Procura dei Minorenni di Milano sul caso del 15enne di Varese che la scorsa settimana è stato tenuto per tre ore in ostaggio in un garage da 4 ragazzini di poco più piccoli di lui, i quali, secondo il suo racconto, lo avrebbero minacciato e torturato pare per ottenere 'la consegna' di un suo amico che doveva loro dei soldi.

Ma è proprio sul movente che inquirenti e investigatori stanno scavando per capire se dietro a questo presunto debito di qualche decina di euro per della marijuana, non si celi qualcosa di più grave. Infatti, proprio per far luce cosa ci sia alla base della vicenda, nelle ultime ore sono stati interrogati gli indagati, i quattro aggressori, e pure la loro vittima e l'amico da cui avrebbero voluto riscuotere il credito.

I 4 minorenni, indagati per sequestro di persona, lesioni aggravate e altri reati, sarebbero allievi ripetenti di terza media. Ragazzini 'sbandati' e spesso assenti da scuola.