Fondi Piemonte,inchiesta bis è a rischio

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Prosegue in procura a Torino, in attesa delle possibili modifiche legislative, l'inchiesta sulla cosiddetta 'Rimborsopoli bis' degli ex consiglieri regionali del Piemonte, che annovera 50 indagati. I magistrati stanno esaminando una decina di memoriali difensivi consegnati nei giorni scorsi, ma per tirare le somme dovranno attendere l'eventuale entrata in vigore della nuova formulazione dei reati di peculato e abuso in atti di ufficio.

In base all'emendamento approvato ieri alla Camera dei Deputati, la condotta contestata agli imputati (un utilizzo improprio dei fondi destinati teoricamente al funzionamento dei gruppi consiliari) non potrà più essere considerata un peculato.

Bisognerà quindi valutare se procedere o meno per abuso d'ufficio, verificando comunque i tempi di prescrizione.

I pubblici ministeri stanno vagliando spese risalenti agli anni tra il 2008 e il 2010.