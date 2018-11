Sindaco Melucci ritira le dimissioni

(ANSA) - TARANTO, 20 NOV - Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci (Pd), ha ritirato le dimissioni che aveva presentato il 2 novembre scorso per problemi legati alla tenuta della maggioranza. Il termine ultimo per revocare la sua decisione sarebbe stato giovedì. Negli ultimi giorni il primo cittadino ha incontrato i partiti per verificare numeri e alleanze. In 17 (sindaco compreso) hanno firmato un documento politico-programmatico per cercare di ricompattare la coalizione.

Melucci aveva rassegnato le dimissioni all'indomani dell'elezioni provinciali, dove concorreva per la presidenza ma era stato sconfitto perché alcuni consiglieri di maggioranza al Comune di Taranto avevano votato lo sfidante Giovanni Gugliotti, sindaco di Castellaneta.