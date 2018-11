No Acerra a 4/a linea termovalorizzatore

(ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - "Chiediamo al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di rivedere il piano regionale dei rifiuti e di abbandonare ogni ipotesi di realizzare la quarta linea all'inceneritore di Acerra. Chiediamo al ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, di provvedere ad adottare provvedimenti legislativi chiari che impediscano la realizzazione di un'altra linea nell'impianto di Acerra e che vietino ogni ulteriore imposizione sul nostro territorio". Lo scrive, in una nota, Raffaele Lettieri, il sindaco di Acerra (Napoli) dove c'è l'unico termovalorizzatore della Campania.

Ieri De Luca a Caserta - dove è stato siglato il protocollo sulla Terra dei Fuochi - anche se ha definito "irrealistica" la realizzazione di altri termovalorizzatori, come suggerito giorni fa dal ministro Salvini, ha sottolineato che "è possibile realizzare una quarta linea al termovalorizzatore di Acerra, che possa servire in caso di manutenzione dell'impianto". Netto il sindaco: "La quarta linea non si farà".