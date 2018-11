Forestali indagano su sentiero Portofino

(ANSA) - GENOVA, 20 NOV - I carabinieri forestali hanno effettuato un sopralluogo nel Parco di Portofino dove si sta costruendo una pista per consentire un transito a mezzi a due ruote per i portofinesi, isolati dal 29 ottobre per la mareggiata che interrotto la strada costiera. I militari si sono mossi contemporaneamente a Italia Nostra che ha preparato una denuncia da presentare alla procura della Corte dei Conti. Il presidente della sezione Ligure Ermete Bogetti spiega: "secondo noi ci sono danni al parco, che è pubblico, e ci sono danni all' erario perchè la spesa ci appare inutile". Bogetti ha constatato la presenza di un "cantiere privo di indicazioni dell'impresa che esegue i lavori, dei responsabili del cantiere, della durata dei lavori e del tipo di opera che viene eseguita". I carabinieri hanno chiesto a Santa Margherita, competente per la parte sul suo territorio, di fornire le autorizzazioni. Nel caso in cui non ci fossero, potrebbero scattare i reati di abuso edilizio e in materia di tutela artistica-ambientale.