Maltempo: 3 alpinisti bloccati in Friuli

(ANSA) - UDINE, 19 NOV - Tre alpinisti veneti sono bloccati da ieri pomeriggio sulla Cima Strugova, elevazione del Gruppo del Mangart nelle Alpi Giulie Occidentali nella zona di Tarvisio (Udine). I tecnici del soccorso alpino e speleologico della stazione di Cave del Predil stanno tentando di raggiungerli.

L'intervento è complicato dal maltempo. Da ieri sera sulla zona sta nevicando e la visibilità è ridotta dalla nubi basse; le temperature sono scese attorno ai -10 gradi. Il maltempo impedisce anche l'uso dell'elicottero. Gli alpinisti volevano risalire la via Kugy alla Strugova, un percorso di 500 metri di dislivello e 1500 metri di sviluppo, e scendere lungo la via della Vita, ma si sono attardati e sono stati colti dal buio e dalla neve. Già ieri i tecnici del Cnsas, rimasti in contatto telefonico con i tre per tutta la notte, hanno provato a raggiungerli passando per il versante sloveno e il bivacco Brusettini. Ora quattro tecnici stanno cercando di avvicinarsi attraverso la Cresta delle Ponze. Altri percorsi sono impraticabili.