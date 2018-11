Incidente mortale, l'autista scappa

(ANSA) - BOLOGNA, 19 NOV - Un uomo di circa 40 anni di origine romena è morto e tre suoi connazionali sono rimasti feriti in un incidente avvenuto poco prima dell'una della scorsa notte ad Anzola Emilia, nel Bolognese. Sull'auto, una Alfa 147 finita fuori strada mentre percorreva via Lunga, secondo i Carabinieri c'era anche un quinto occupante, probabilmente il conducente, che si sarebbe allontanato subito dopo l'incidente. Lo avrebbero confermato anche alcuni testimoni. Sulla dinamica e sulle circostanze del fatto sono in corso indagini dei militari della compagnia di Borgo Panigale. I feriti, che hanno fra i 18 e i 50 anni, sono stati ricoverati all'ospedale Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità.