In coma dopo una lite, fermato a Modena

(ANSA) - MODENA, 19 NOV - Un nigeriano di 25 anni è stato fermato a Modena poiché ritenuto responsabile di un'aggressione che il 9 novembre, in via dell'Abate, ha ridotto in coma un 32enne connazionale, che ha riportato una grave lesione cerebrale, dopo una caduta a terra provocata dallo schiaffo dato a mano aperta. Il 32enne si trova ancora all'ospedale di Baggiovara. Fondamentali, per l'identificazione, sono state le immagini delle telecamere presenti in zona. Il giovane, sottoposto a fermo su indagini della squadra mobile della polizia, è regolare, con permesso di soggiorno per motivi umanitari, entrato nel 2015 dalla costa siciliana. Richiedente asilo a Gubbio, ha lavorato in un prosciuttificio di Castelnuovo Rangone fino a tre mesi fa. Senza lavoro e dimora, dormiva nella zona della stazione. A quanto pare l'aggressione è nata per motivi banali, dopo una lite all'interno di un negozio alimentare.

L'accusa è lesioni gravissime: lui si è difeso spiegando di non aver idea di aver provocato danni così gravi.