Papa, grati a Benedetto XVI

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 17 NOV - Papa Francesco ha ricevuto la 'Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger - Benedetto XVI', per il conferimento del Premio Ratzinger 2018. I vincitori sono: Marianne Schlosser, teologa cattolica tedesca, medievista specialista di San Bonaventura, ordinario di Teologia della spiritualità nella Facoltà di Teologia cattolica dell'Università di Vienna dal 2004; e Mario Botta, architetto svizzero, che ha costruito numerosi edifici sacri e diverse chiese. Il conferimento del Premio Ratzinger è "una bella occasione per rivolgere insieme il nostro pensiero affettuoso e grato al Papa emerito Benedetto XVI", ha detto Papa Francesco. "Come estimatori della sua eredità culturale e spirituale, voi avete ricevuto la missione di coltivarla e continuare a farla fruttificare, con quello spirito fortemente ecclesiale che ha contraddistinto Joseph Ratzinger". "Il suo - ha detto ancora Papa Francesco riferendosi a Ratzinger - è uno spirito che guarda con consapevolezza e con coraggio ai problemi del nostro tempo".