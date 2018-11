Nubifragio in Gallura,chiusa statale 125

(ANSA) - NUORO, 17 NOV - Un nubifragio a Budoni, sulla costa nordorientale della Sardegna, ha provocato allagamenti stradali e la statale 125 'Orientale Sarda' è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto al km 279,400, che passa proprio nel centro abitato del paese. Sul posto sono presenti il personale dell'Anas, la Polizia municipale di Budoni con le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. "Dalle 3 di stamattina sono in corso forti precipitazioni che durano ancora - ha detto all'ANSA il sindaco di Budoni Giuseppe Porcheddu - Abbiamo chiuso da stamattina alle 7 la parte della statale 125, quella che passa al centro di Budoni, ovvero la via Nazionale. Abbiamo anche aperto il Centro operativo comunale (Coc) per gestire la situazione che si presenta critica anche nella parte della statale fuori dal centro abitato e sempre nel territorio comunale, che però non è stata ancora chiusa. Valuteremo nelle prossime ore il da farsi".