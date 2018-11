Edson Tavares ribadisce, 'io innocente'

(ANSA) - RIMINI, 17 NOV - Continua a sostenere la propria innocenza Edson Tavares, condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni dalla Corte di Appello di Bologna per aver aggredito con l'acido e perseguitato l'ex fidanzata, la showgirl riminese Gessica Notaro. Lo dicono i difensori del 30enne capoverdiano, gli avvocati Riccardo Luzi, Alessandro Pinzari e Andrea Tura, annunciando ricorso in Cassazione. "A riflettori spenti - si legge - per una completa informazione ci corre l'obbligo di puntualizzare che la Corte di Appello di Bologna in accoglimento di quanto prospettato dalla difesa dell'imputato e nonostante l'opposizione della parte civile ha riconosciuto la riunione dei processi, il vincolo della continuazione e riqualificato la recidiva contestata in senso più favorevole all'imputato". Gli avvocati precisano di aver preso pubblicamente posizione "perché l'informazione di questi giorni sembra aver eclissato il punto di vista dell'imputato che invece ancora una volta grida la propria innocenza".