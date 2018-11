Auto veloci, 58 mila multe in 15 giorni

(ANSA) - PIEVE DI TECO (IMPERIA), 16 NOV - E' allarme velocità sulla statale 28 del col di Nava, a Imperia: sono 58.568 le infrazioni rilevate in frazione Acquetico, nel Comune di Pieve di Teco, poco lontano da Imperia, nelle sole due settimane in cui è stato installato un rilevatore di velocità.

"Abbiamo avuto anche un record di 135 chilometri orari, alle 16.45, in un tratto urbano, dove il limite è di cinquanta chilometri all'ora - spiega il sindaco di Pieve di Teco, Alessandro Alessandri -. E' davvero una follia, considerato che abbiamo gli abitanti che regolarmente si spostano in paese e attraversano la strada". Il primo cittadino annuncia che installerà degli autovelox, a scopo deterrente: "Speriamo che questi misuratori di velocità possano essere un valido deterrente per gli automobilisti e che possano giovare ai cittadini di Acquetico, perché non si vuole far cassa con le multe, ma è necessario tutelare l'incolumità delle persone e rendere il centro abitato di Acquetico un posto sicuro".