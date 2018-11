Operai licenziati su tetto scuola

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 15 NOV - Nuova protesta degli ex operai addetti al verde pubblico del Comune di Corigliano Rossano. Alcuni di loro sono saliti sul tetto della scuola media "Carlo Levi" a Rossano e minacciano di lanciarsi nel vuoto se non riusciranno ad avere risposte concrete sul futuro occupazionale.

Ad ottobre due lavoratori, dei 12 licenziati, avevano dato vita ad una protesta analoga salendo sul tetto della sede della Polizia Municipale nel centro storico di Rossano. L'incontro con il Commissario Prefettizio, Domenico Bagnato, era valso a farli scendere. In quella occasione era stata garantita loro la fattibilità di progetti relativi al decoro urbano in grado di consentire un reinserimento lavorativo. Ad oggi, però, i 12 operai licenziati non sono stati convocati. Da qui la nuova protesta. Per ragioni di sicurezza studenti e docenti dell'istituto non hanno potuto avviare le normali attività didattiche. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato ed i carabinieri.