Auto si incendia dopo scontro,morto uomo

(ANSA) - PIACENZA, 15 NOV - Grave incidente, intorno alle 13.30, sulla Strada Provinciale di San Giorgio Piacentino, in provincia di Piacenza. Un uomo è morto carbonizzato all'interno della sua auto rimasta coinvolta in uno scontro con un altro veicolo ad un incrocio. L'auto si è ribaltata fuori strada incendiandosi. L'uomo è morto nel rogo. Non è esclusa la presenza all'interno dell'abitacolo di una seconda vittima. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Municipale.