Accoltella compagna davanti a figlio

(ANSA) - AVELLINO, 15 NOV - Ha accoltellato la compagna ferendola gravemente alla gola e poi si è lanciato dal primo piano dell'abitazione, nel centro storico di Avellino, rimanendo ferito. La donna, 18 anni, è stata portata in ospedale. Non correrebbe pericolo di vita e sta rispondendo alle domande degli investigatori.

L'uomo, che prima di lanciarsi nel vuoto da un'altezza di 8-10 metri aveva minacciato di far esplodere l'appartamento con il gas, è stato a sua volta ricoverato in ospedale e al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Motivi passionali potrebbero essere alla base di quanto accaduto. Un litigio potrebbe aver scatenato il ferimento.