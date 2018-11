Dopo Spelacchio abete Natale con sponsor

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Sarà targato Netflix l'albero di Natale che campeggerà per e festività a Piazza Venezia Roma.

L'abete, erede del dimesso e sparuto Spelacchio, potrà contare non solo sullo sponsor ma anche sul contributo tecnico di IGP Decaux per la realizzazione. L'albero, alto 20 metri, sarà adornato con 500 sfere rosse e argento e 60 mila luci a led a basso consumo ma con tonalità calde. Posizionato al centro della maxi aiuola di PIazza Venezia potrà contare anche su un'area selfie che turisti e romani potranno usare per farsi scatti natalizi di auguri. L'albero sarà certificato e reperito in Italia e sarà acceso per 24 ore al giorno. I costi totali dell'allestimento, fa sapere il Campidoglio, ammontano a 376.100 euro, e saranno a carico dello sponsor. L'accensione avverrà, come da tradizione, avverrà l'8 dicembre. E chissà se l'albero che si annuncia scenografico farà dimenticare Spelacchio, 'sfigato' si ma alla fine diventato una mascotte per i romani.