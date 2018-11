Tangenti per lavori metano, tre arresti

(ANSA) - FORLÌ, 13 NOV - Estorsione, corruzione, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale e false informazioni al pubblico ministero. Sono alcune delle accuse che hanno portato all'arresto di tre persone: due dirigenti del consorzio di cooperative Conscoop e un funzionario del ministero dello Sviluppo economico, per un giro di tangenti nell'ambito della progettazione per lavori di metanizzazione.

I carabinieri hanno eseguito le tre ordinanze di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti dei tre indagati: uno in carcere e gli altri due, fra cui il funzionario del Mise, ai domiciliari. Nell'inchiesta, per la quale sono indagate altre cinque persone, è coinvolta anche una municipalizzata di Salerno.

Ulteriori informazioni saranno fornite in una conferenza stampa che si terrà domani alle 10.15, negli uffici del Procuratore della Repubblica di Forlì, a cui parteciperà il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena.