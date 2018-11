Salvini, dopo Baobab 27 sgomberi a Roma

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Ordine e sicurezza. Vogliamo riportare la legalità a Roma quartiere per quartiere. Faremo altri sgomberi, usando criteri oggettivi: quattro per edifici pericolanti e 23 perché hanno iniziative giudiziarie in corso.

Non ci fermeremo: intendiamo passare dalle parole ai fatti". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.