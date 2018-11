Migranti, proseguono ricerche barchino

(ANSA) - CAGLIARI, 13 NOV - Sono proseguite tutta la notte e stanno continuando anche questa mattina le ricerche di un barchino con a bordo alcuni migranti partito presumibilmente l'8 novembre scorso, insieme ad altri due imbarcazioni, dalle coste dell'Algeria verso la Sardegna. Una delle imbarcazioni ha raggiunto l'isola, una seconda è tornata indietro ma del terzo barchino non si hanno notizie, tanto che la Guardia costiera ha avviato le ricerche.

Attualmente sono impegnate alcune motovedette di Cagliari e Carloforte ed elicotteri che stanno perlustrando l'area dove potrebbe essere scomparsa l'imbarcazione. Contemporaneamente bollettini di allerta sono inviati alle navi mercantili in transito nella zona e ai pescherecci. Al momento del barchino e degli occupanti non vi è nessuna traccia.