Maltempo, riaperta linea Val Venosta

(ANSA) - BOLZANO, 12 NOV - Poco meno di due settimane dall'ondata di maltempo in Alto Adige è stata riaperta al traffico ferroviario la linea della Val Venosta interrotta fra Naturno e Laces per il rischio di frane e smottamenti.

"La sicurezza deve avere sempre la priorità", ribadisce l'assessore alla mobilità, Florian Mussner. Diverse squadre di intervento, nei giorni scorsi, sono state all'opera in numerosi punti del tracciato per mettere in sicurezza il pendio che sovrasta i binari e garantire il passaggio dei treni in sicurezza. "In soli 10 giorni - sottolinea Joachim Dejaco, direttore di Sta Strutture Trasporto Alto Adige - i tecnici sono riusciti a ripulire i pendii dai resti di alberi, radici e detriti che minacciavano la linea ferroviaria. Inoltre sono stati rafforzati quei tratti che, dopo il maltempo, risultavano privi di alberi e, dunque, delle loro barriere naturali".