Gdf, irregolare 21% raccoglitori in TAA

(ANSA) - BOLZANO, 12 NOV - Il 21% dei braccianti occupati nella raccolta delle mele e nella vendemmia in Trentino Alto Adige sono irregolari. E' il risultato di controlli effettuati dalla Guardia di Finanza nelle scorse settimane. In 39 delle 100 aziende agricole ispezionate sono stati infatti trovati 131 lavoratori irregolari, dei quali 107 completamente in nero. I dati sono stati illustrati dai due comandanti provinciali, colonnelli Gabriele Procucci e Roberto Ribaudo. Il 60% degli irregolari provengono dalla Ue, il 36% dall'Italia e l'11% dalla Slovacchia. Tra i controllati anche un macedone privo di permesso di soggiorno. La Guardia di Finanza ha scoperto anche 5 intermediari abusivi, alcuni dei quali incassavano una sorta di provvigione su ogni ora lavorata. Per sottrarsi ai controlli alcuni braccianti sono scappati nei campi vicini, uno ha addirittura finto di essere un raccoglitore di funghi.