Bucci, nuovo viadotto entro metà 2019

(ANSA) - GENOVA, 12 NOV - Per la demolizione e ricostruzione del ponte Morandi il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha confermato che la migliore delle ipotesi prevede un tempo di 12 mesi. "Quindi un nuovo ponte per la città entro la prima metà del 2019 - ha detto oggi a Palazzo Tursi -. Questi sono i progetti che ho visto io, al massimo 15 mesi, non di più". Per quanto riguarda le modalità operative, prima di partire con la demolizione bisognerà procedere con il dissequestro dei monconi da parte della Procura. "Possiamo pensare di far dissequestrare prima la parte ovest e iniziare a demolirla - ha detto Bucci - e procedere con la parte est, quella sopra le case". Bucci è convinto, in base ai progetti ricevuti, che almeno per la porzione ovest del viadotto ancora in piedi si possa evitare l'uso di esplosivo. Poi ha aggiunto: "decideranno i tecnici, ma penso che si possa procedere tra demolizione e ricostruzione in parallelo, iniziando a ricostruire la parte ovest mentre si demolisce quella est".