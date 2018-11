Desiree: un fermato, da lui dose fatale

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Ci sarebbe stata anche Desiree tra i clienti del pusher italiano di 36 anni arrestato dalla polizia e al momento - secondo gli investigatori - non si esclude che l'uomo abbia spacciato la dose letale alla ragazza, morta alcune settimane fa in un capannone nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Il 36enne romano è ritenuto responsabile di aver ceduto cocaina, eroina e psicofarmaci con effetti psicotropi contenenti quetiapina ai frequentatori del capannone abbandonato di via Dei Lucani 22, dove è stata trovata morta la ragazza. Il 36enne Marco Mancini è stato rintracciato dalla polizia alla fermata della metro linea C "Pigneto". Durante le perquisizioni sarebbero state sequestrate 12 dosi di cocaina e psicofarmaci di vario genere.