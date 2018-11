Auto in scarpata, ferito bimbo di 3 anni

(ANSA) - BERGAMO, 11 NOV - Attimi di paura oggi pomeriggio a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, dove un'auto è finita fuori strada, facendo un volo di 6 metri in una scarpata.

La conducente, una mamma di 22 anni, e il figlio di soli 3 che era nel seggiolino, sono rimasti feriti, ma in modo lieve. Immediati i soccorsi in via Piazzalunga, dove la vettura è finita nella scarpata, 'atterrando' nel sottostante giardino di una casa privata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno estratto mamma e bimbo dall'abitacolo. Le condizioni di entrambi non destano preoccupazione: sono stati trasportati all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per accertamenti.