Stuprata da pusher per droga, arrestato

(ANSA) - ANCONA, 10 NOV - Una 22enne di Ancona sarebbe stata stuprata da un pusher nigeriano, in almeno 10-15 occasioni, in cambio della cessione di stupefacenti. L'uomo, 37 anni, è stato fermato dalla Squadra Mobile per le accuse di violenza sessuale aggravata e continuata oltre che per spaccio aggravato di droga.

Durante un blitz della polizia il 6 novembre scorso in un appartamento occupato e sospetto luogo di spaccio, la giovane era stata trovata insieme al suo presunto aguzzino. Per impedire i controlli il 37enne aveva anche sguinzagliato il suo pitbull contro i poliziotti. Poi la ragazza ha confidato agli agenti di aver dovuto subire ripetuti stupri.