Scippa anziana, 'incastrato' da video

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO (TRAPANI), 10 NOV - Due anziane camminano tranquille in piazza del Plebiscito a Mazara del Vallo, nel Trapanese, quando un uomo che indossa una felpa con un cappuccio, si avvicina loro alle spalle, scippa la borsa a una delle donne e la fa cadere rovinosamente a terra. E' la scena ripresa da una telecamera di sicurezza che 'incastra' un tunisino 28enne che è stato arrestato da carabinieri. Per evitare di essere identificato si era disfatto della felpa indossata al momento dello scippo oltre che della borsa sottratta alla malcapitata. La donna, soccorsa con un'ambulanza, è stata condotta in ospedale, dove è stata medicata per ferite alle gambe e poi dimessa. (ANSA).