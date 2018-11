Affido: ddl Pillon, in piazza a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Associazioni, partiti, sindacati e privati cittadini si sono riuniti in piazza della Scala, a Milano, nell'ambito delle manifestazioni organizzate in varie città d'Italia contro il cosiddetto decreto Pillon sulle norme di separazione e affido famigliare. Il presidio, al quale partecipano oltre un migliaio di persone, si svolge proprio sotto Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, che appoggia l'iniziativa.

Dal palco, allestito su un tir parcheggiato a margine della piazza, in via Case Rotte, si sono alternati esperti legali, presidenti di associazioni impegnate sui temi della difesa dei diritti delle donne o dei minori e qualche esponente politico. "Nessuno dica che questa proposta di legge deve essere modificata - afferma l'assessore Pierfrancesco Majorino - deve, invece, essere cancellata completamente dato che non è in grado di affrontare il tema vero del sostegno ai genitori che si separano. Il timore è che si tratti di un primo passo teso a smontare decenni di diritti sociali".