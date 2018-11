E' morto skipper scomparso a Capri

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 9 NOV - E' ufficiale la morte del turista israeliano di 62 anni Doron Nahshony, ingegnere con la passione per la vela, scomparso il 10 ottobre scorso mentre si trovava su un piccolo gommone nelle acque di Capri.

Un corpo fu ritrovato dieci giorni dopo al largo di Anzio (Roma), in avanzato stato di decomposizione. Si pensò subito al 62enne ma le condizioni dei resti ne impedivano il riconoscimento.

Oggi sono stati resi noti i risultati degli esami del dna che hanno fornito un primo importante verdetto: quello recuperato ad Anzio era proprio il cadavere dell'israeliano scomparso a Capri. Ora continuano le indagini della Guardia Costiera e gli accertamenti medico-legali per risalire alle cause della morte.